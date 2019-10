«No soy solo madre» Sabrina Sosa publicó infartante fotito 14 octubre

Previo a convertirse en mamá, la modelo che Sabrina Sosa no tenía reparos en mostrar su sensualidad sin problemas. Es más, esta actitud y su figura la llevaron a convertirse hace algunos años atrás en la ganadora del concurso «Miss Reef».

A pesar de que desde hace un tiempo, la chiquilla se ha mostrado mucho más recatada en redes sociales, ahora aprovechó de hacer una reflexión frente a esto en su cuenta de Instagram, acompañada de una sensual fotografía. En la postal aparece posando con un body blanco con diseño de periódico, luciendo su escultural figura.

«Y ya que parece que no me cambio la polera, bueno lo mismo con el body noticiario. Después de ser madre, evite subir fotos más ‘expuesta’ hasta que recordé que no soy solo madre en esta vida» escribió Sabrina junto a la fotito.

Obviamente que sus seguidores no tardaron en aplaudir a la modelo por su mensaje y por su belleza. Esto no es todo, pues varias mujeres le escribieron para asegurarle que compartían al 100% su reflexión.

«Excelente punto de vista, no por tener hijos y ser madre, o estar casada, se debe dejar de ser ‘mujer'»; «Me encanta la idea de ser siempre primero mujer, ¿Por qué si somos mamás tenemos que taparnos? Al contrario, si tenemos un cuerpo hermoso hay que lucirlo!»; «Me encantó esa frase, ‘no sólo madre en esta vida’…a veces nos olvidamos de nosotras, de ser mujer, una cosa no quita a la otra» fueron algunos de los comentarios que recibió Sabrina.