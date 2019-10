«Hay que aprender a recibir las críticas» Luis Jara tras protestas en Mega 23 octubre

Tras varias jornadas de emitir el noticiero Meganoticias durante los primeros días de manifestaciones por el descontento social, este miércoles salió nuevamente al aire ‘Mucho Gusto’, donde se enfocaron en la situación que ocurre en nuestro país, pero igualmente hablaron de un complejo momento que vivieron en Mega.

Resulta que el pasado lunes, un grupo considerable de manifestantes llegó hasta la estación privada para protestar en contra del canal y su forma de cubrir la crisis en Chile. Esto debido a que muchos televidentes criticaron el enfoque en los destrozos y hasta los acusaron de «censurar» y «ocultar» información.

Frente a esto, fue Luis Jara quien decidió tomar la palabra y realizar un sincero mea culpa sobre el complicado momento. «¿Puedo decir algo? Hay que aprender a recibir las críticas, es de sentido común aprender a recibirlas. Los que trabajamos como comunicadores estamos expuestos».

De fondo se podían ver imágenes de la cobertura que ha hecho Mega a lo largo del país sobre la crisis que se vive actualmente, mientras el animador continuaba con su reflexión.

«El tema es que hay que sacar de esa crítica la violencia. La violencia nos violenta a cada uno de nosotros, nos pasa algo cuando nos tiran algo que nos parece injusto (…) Yo fui formado en una TV ochentera, donde no se podía decir todo lo que uno quería. Teníamos miedo, fuimos formados por el miedo, nos vendaron los ojos. A mí me daba mucha rabia» complemento Luis Jara.

Junto con lo que agregó: «Yo decía ‘yo tengo ganas de ir a marchar, tengo ganas de decir lo que yo pienso, tengo ganas de oponerme a un sistema perverso’, pero evidentemente los comunicadores estamos sujetos a muchas cosas y no podemos sentarnos frente a una cámara a tirar nuestra rabia porque no nos corresponde».

Para finalizar, Luis Jara se refirió al miedo que sienten algunos comunicadores al momento de manifestarse y expresar ciertas posturas con algunos temas. Momento en que lanzó una potente frase.

«También me ha pasado de preguntarme cuán cobarde soy como comunicador, en el sentido de que mucha gente exige que nos mojemos el potito. ¿Dónde está el límite? Yo digo, honestamente, estoy en aprendizaje de hacerlo (…) No me quiero justificar, pero hoy nos tenemos que adaptar. Y la sociedad también tiene que cambiar, la violencia no debe estar. Lo digo desde lo más profundo de mi corazón» cerró.