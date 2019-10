El mensaje de Fritanga desde marcha en Santiago 30 octubre

A más de una semana desde que ocurrió el estallido social en Chile, las manifestaciones continúan a lo largo del país. Es por lo mismo, que muchos rostros de televisión han compartido su parecer a través de redes sociales. Esta vez, se sumó el ex chico reality Fritanga.

El joven que se ganó el cariño del público luego de participar en ‘Resistiré’ de Mega, compartió hace algunas horas un video desde Plaza Italia, haciendo un llamado a todos sus seguidores.

«Yayayaya cabros por una educación de calidad, por una salud digna, no más AFP. Quiero un Chile donde podamos sentirnos personas, donde podamos compartir con nuestras familias y no pasar el día entero trabajando sin poder disfrutar con nuestros hijos. Basta ya! No incentivo la violencia, pero si alzo la voz por Mi Pueblo, por mi gente y por Yo! Chile despertó!!», fue lo que escribió el ex chico reality.

El video tiene más de 13 mil me gusta en Instagram y muchos de sus seguidores reaccionaron con cientos de comentarios apoyando al querido youtuber.

«Wenaa friti se necesita mas gente como tu 💙», «me encanta frity… fiel al pueblo… un abrazo… cuidate mucho», «Aguante fritanga… Luchando hasta el final.. 💪» y «Aguante Chile,no abandonen las mochilas llenas de sueños ✊», fueron parte de los comentarios que recibió Fritanga.

