Por esta razón en «Contra Viento y Marea» decidieron cancelar un matrimonio 16 septiembre

Durante el último capítulo de «Contra Viento y Marea» ocurrió lo inédito en la historia del programa. Pues la pareja formada por Jeason y Denis que ya tenían todo listo para casarse, finalmente no pudieron concretar su sueño. En especial luego que producción tomara la decisión.

Resulta que esta pareja tenía una historia muy parecida a la de varios que han pasado por el programa. Los jóvenes estaban enamorados y decididos a pisar el palito, pero las familias de ambos estaban en contra de su unión.

Por el lado de la novia, su madre Rosa le decía: «Con ese no tienes futuro, te lo he dicho varias veces: de amor nadie vive», asegurando que con la carrera de futbolista amateur no tenía nada para ofrecerle a su retoña.

Mientras que la mamá y abuela del joven también estaban en contra de la relación, pero por los celos enfermizos de su polola que incluso habían alcanzado niveles de violencia. «Te rayó el auto, te tiró piedras, te rasguñó la cara» le dijeron al novio.

También te puede interesar: Pancho Saavedra funó a mujer que le tiró gas pimienta a Miguel Acuña

A pesar de todos los esfuerzos que hizo Pancho Saavedra para lograr que la familia aceptara la relación, todo terminó siendo en vano, ya que a días de realizarse la ceremonia Jeason y Dennis terminaron en dos ocasiones. Razón por la que precisamente el equipo decidió cancelar la ceremonia.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el mismo Pancho Saavedra explicó cómo fue que llegaron a esta decisión. «A medida que íbamos grabando la historia nos fuimos enterando de que por ejemplo ella le había rayado el auto a él por celos. Esa fue la primera alarma. Las otras vinieron casi al final: a una semana del matrimonio, ellos terminaron dos veces y nos mandaron mensajes respecto a que no querían casarse. Después se desdecían, y ante ese escenario, después de hablar con las familias, preferimos dar un paso al costado».

De todas formas el mismo animador de «Contra Viento y Marea» les explicó que lo más sano para ellos era no casarse, pero que de todas formas les ofrecían una terapia de pareja para que arreglaran su situación.

Pese a esto, los tortolitos decidieron declinar la oferta, pues de acuerdo a Jeason, «no encontraba que le hiciera falta». Frente a esto Pancho se lamentó por su decisión y se retiró mientras la pareja se quedó molesta y llorando.

Aquí te dejamos el momento.