Hasta las lágrimas se emocionó Chiqui Aguayo al hablar de su mamá 9 agosto

Durante este jueves, los panelistas del «Muy buenos días», vivieron un especial momento en el programa, pues hablaron de la relación que mantienen con sus padres.

Pese a que todos se mostraron muy agradecidos con ellos, fue Chiqui Aguayo quien destacó durante la sección, pues no logró contener las lágrimas al contar algunas cosas sobre su madre.

«Lo que más me emociona de ser papá o mamá, es esa generosidad de que no esperan nada, nada a cambio. Para mí, mi panorama es almorzar con mi madre» comenzó relatando Chiqui.

Hay que recordar que la comediante está muy pronta a convertirse en mamá por primera vez, por lo que el tema es algo que hoy en día se ha convertido muy presente en su vida.

También te puede interesar: Así fue el primer día de Chiqui Aguayo en "El Chacotero Sentimental"

Es más, Chiqui comentó que durante su embarazo ha recurrido a su mamá para aclarar las dudas, y que ella le ha ayudado mucho con eso. «Ella no tiene la visión de la maternidad como idealizada, hay cosas buenas y malas» aseguró.

Junto con esto, también se refirió a la relación que, según sus propias palabras, se encargó de construir su mamá con ella, recordando las salidas y conversaciones que tenían. «Me acuerdo del año pasado en un momento muy difícil en mi vida, volví a ser una guagua. Tener a mi mamá agarrada de la mano, es emocionante porque uno no sabe cómo explicarlo» contó entre lágrimas, mientras era consolada por sus compañeros.

Además, muy emocionada agregó que su retoña «va a ser su primera nieta, y yo la veo que está súper contenta y eso a mí me emociona».

Para finalizar Chiqui comentó que: «Lo que me emociona de mi mamá es esa generosidad, y no solo conmigo. Yo nunca he visto a mi mamá, ni en el peor de los momentos, ser poco optimista. Siempre tiene un visión alegre de la vida, que nos ha inculcado a los tres hijos» y aseguró que con su hija le gustaría tener la misma relación que tiene con su mamá.