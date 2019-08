Mamá de Nico Gavilán contó cómo se enteró de que su retoño ganó «Pasapalabra» 20 agosto

Luego de que se emitiera el gran triunfo de Nico Gavilán en «Pasapalabra», el matinal de CHV «Viva la pipol» acompañó al joven hasta su tierra natal, Hualpén. Allí el joven abrió las puertas de su casa, donde estaban su mamá y su abuela, quienes contaron varias cosas sobre él.

La mamá de Nico, por ejemplo, contó a que a su retoño cuando chico le decían «Bromisnar», como el personaje de Mampato, porque se la pasaba haciendo bromas. Además reveló que él y su hermano gemelo tomaron clases de Karate por un motivo bien particular.

También te puede interesar: "Gracias por enseñarme a leer" Nico Gavilán emocionó con dedicatoria a su papás

«Se me ocurrió que con eso iba a evitar el bullying, porque los demás niños los veían que practicaban karate y nunca nadie los molestó», explicó la mujer.

Junto con esto se refirieron a todo el fenómeno que generó el paso de Nico por «Pasapalabra», contando que fueron ellas (mamá y abuela) quienes lo incentivaron a participar en el programa. «Todos los fines de semana decíamos ya ¿quién va a ir?, y jugaron al cachipun entre ellos y terminó yendo Nicolás», agregó.

Finalmente la mamá de Nico habló sobre el momento en que se enteró de que su hijo se había ganado el millonario premio. Ella pensaba que Gavilán la llamaba para decirle que no tenía plata. «Eran las 6 de la mañana y me dice: ‘Mamá me gané el Rosco’. Quedé muda un momento y luego lo felicité», reveló.