«Estúpido y Sensual Spiderman» protagoniza detención ciudadana en la Alameda 26 agosto

«Creo que me pase con esto de ser Spiderman logré una detención ciudadana sin violencia menos mal. Hechos absolutamente reales». Así fue como el «Estúpido y Sensual Spiderman» confirmó, a través de sus redes sociales, su participación en una detención ciudadana ocurrida en plena Alameda.

Los distintos videos grabados por cámaras de seguridad dan cuenta de que el personaje que suele ser visto en el centro de Santiago corrió tras un delincuente que, segundos antes, había robado a un transeúnte capitalino.

«Yo sé que hay un riesgo en este tema, porque yo ando disfrazado, soy blanco fácil. Me salió un impulso de protección, me imaginé que fuera mi hermana o un ser querido. Ver que nadie la ayudara me dio impotencia», explicó el bailarín ecuatoriano, cuyo nombre verdadero es Renato Avilés, a T13.cl.

Revisa la detención ciudadana protagonizad por el «Estúpido y Sensual Spiderman» a continuación…