DJ Méndez se refirió a los polémicos dichos de su retoño: «Si su amor por mí no es real, eso tiene que decírmelo a mí» 28 agosto

Durante las últimas semanas te contamos sobre los polémicos dichos que Leo Méndez Jr. hizo a través de su cuenta de Instagram primero en contra de su papá y luego atacando con toso a la ex pareja del artista, Marcela Duque.

«Yo con él no tengo contacto alguno y tampoco quiero saber de él. Todo lo que una vez creíste saber de él o viste por televisión o Internet, fue por pantalla. Jamás hubo una relación real de padre e hijo. Así que por favor paren» fueron parte de los dichos del joven maquillador.

Es por esto, que aprovechando su visita a Chile, DJ Méndez fue invitado al «Muy buenos días» para referirse a los dichos de su retoño. Instancia donde explicó que no todo ha ocurrido como lo planteó Leo Jr en redes sociales.

«No es un cabro malo, es impulsivo, le falta aprender a decir las cosas, yo amo a mi hijo, no tirito para nada. No me complica lo que diga, pero tiene que hacerse cargo de sus palabras (..) Por mí nada fue por pantalla, mi amor por mi hijo es real, si su amor por mí no es real, eso tiene que decírmelo a mí» comenzó diciendo el cantante.

Frente a las preguntas de los panelistas del espacio, Méndez aseguró que la relación con su hijo no ha sido distante, y que al menos por parte de él, siempre ha estado presente.

«Si él no me quiere hablar, es opción de él. Todas las cosas que le quiera a decir, se lo diré a la cara. No diré nada por la pantalla, cuando llegue a Suecia. Ahora la Marcela salió al baile, se va descargando y descargando (…) Ojalá esto lo vea, actos y consecuencias. Esto me llega, porque ella es una ex pareja, porque la cuidó cuando era muy chico» explicó.

Junto con esto, DJ Méndez se refirió a la más reciente publicación de Leo Jr, en la cual aseguraba que Marcela Duque era una «asquerosa persona» y que luego que su padre lo echara de la casa, ella le habría tirado sus cosas en bolsas de basura.

«Él se fue de la casa, pero para él piensa que yo lo eché. Lo que para él es humillar, para mí es educar. En mi casa son mis reglas (…) Estamos preocupados por él, no sé cómo ayudarlo, quizá hay algo más a fondo» comentó el cantante, quien se veía muy afectado por la situación con su retoño.

Sobre estas declaraciones le preguntaron si es que había perdido el contacto con Leo Jr, pese a esto, Méndez reconoció que justo antes de viajar a Chile había hablado con él.

«Todos estos incidentes los ha escrito por Instagram cuando estoy fuera del país o cuando estoy en un avión. Él tiene rencor en contra mía, ojalá pueda estar ahí para ayudarlo, aunque le duela, aunque me desee la muerte. Creo que va por mal camino» aseguró durante su visita al matinal.

Para finalizar y reiterando que no sabe que hacer con él, es que incluso vislumbró la idea de recurrir a un especialista. «No se cuentan en Instagram todos los abrazos, ahí no cuenta lo que he estado siempre con lo que le ha pasado. Sólo es enfoca en esto, por eso creo que necesita ayuda. Me da mucha pena con mi hijo, porque la gente lo conoce» concluyó.