Preocupación causa Pirinoli de «Morandé»: fue visto pidiendo dinero en la calle 1 julio

Hace unos días se volvió viral en redes sociales una fotografía que tiene como protagonista a Juan Castillo, más conocido como Pirinoli, un querido personaje de «Morandé con Compañía». En la imagen se le puede ver en Santiago Centro con una caja, pidiendo dinero.

De inmediato esta situación generó preocupación entre los usuarios de redes sociales, por lo que el equipo de Intrusos decidió ir a buscarlo para preguntarle por qué se encontraba en esta situación. Confirmando que efectivamente el hombre se encontraba pidiendo limosna.

«La gente me cooperan a mí, y me va bien» comenzó explicando Pirinoli al espacio de farándula. Quienes pudieron comprobar que no solo se mueve por las calles del centro de la capital, sino que también en el barrio Franklin, donde hace sus conocidas rutinas de baile, que lo hicieron conocido en televisión.

Junto con esto, el bailarín también confesó que desde «Morandé con Compañía» nunca lo dejaron de llamar, solo que con el nuevo formato del espacio nocturno de Mega, se hacen más difíciles sus participaciones: «Ahora no es como antes, ahora es sólo una grabación».

Tras estas declaraciones, desde el espacio de La Red fueron en búsqueda de algunos miembros de MCC para consultarles sobre la situación de Pirinoli, y explicaron que ya conocían de la situación de su compañero, por lo que siempre han querido ayudarlo.

«Me llegó la información, pero nosotros hicimos una colecta hace tres meses, y se le depositó. La gente no sabe las cosas que hacemos, ni tampoco lo que Kike hace, pero siempre ha habido un apoyo» señaló Kurt Carrera.

Frente a esto, el mismo Pirinoli confirmó que hace poco, desde el programa le hicieron un depósito por cerca de 300 mil pesos.

Por su parte, el comediante Cristián Henríquez aseguró que «lo siento harto por ‘Pirinoli’, un gran caballero. Lo aprendí a conocer bien, es muy simpático y humilde. Es una pena, pero siempre se ha apoyado por fuera a los que se han ido (de MCC)».

Sobre la situación de Castillo, Claudia Schimdt, quien por su participación en el programa lo conoce hace años, confirmó que no vive en situación de calle y que su familia le brinda una importante red de apoyo. A pesar de esto, a él le gusta salir y bailar, siendo algo que lo hace muy feliz. Pero de todas formas le preocupa que se encuentre pidiendo dinero en la calle.

Aquí te dejamos el video: