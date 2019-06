El mensaje de Paola Troncoso en un difícil momento: «No estoy tan bien como quisiera» 21 junio

Desde los 30 años que Paola Troncoso vive con fibromalgia, una enfermedad que le produce fuertes dolores en los ligamentos y tendones, y que al parecer hoy la tienen pasando por un complicado momento personal.

Esto se debe a que la actriz de «Morandé con Compañía» compartió un inspirador mensaje a través de su cuenta de Instagram, el cual de inmediato fue atribuido por sus seguidores a la enfermedad que sufre.

En este se pude leer «no estoy tan bien como quisiera, pero tampoco tan mal como otros quisieran, sigo aquí, dando la pelea y puede que me caiga, pero aseguro que en el suelo no me quedaré».

Junto con esto también aprovecha de agradecer «todo el cariño recibido de ustedes a diario, personas que solo me conocen por mi trabajo y me dan tanto amor…. se pasaron!!!, miles de gracias».

Inmediatamente Paola comenzó a recibir mensajes de apoyo y ánimo por parte de sus seguidores, además de algunas colegas. Una de ellas fue Ingrid Parra quien le escribió «Animo!!!! Con todo no más!!!», mientras que Belén Mora comentó «Vamos conchetum***». Incluso Natalia Valdebenito le comentó con un corazón

Hay que recordar que en varias ocasiones Paola Troncoso se ha referido a los fuertes dolores que sufre en manos, rodilla y espalda debido a la fibromalgia, además de fuertes jaquecas.

Aquí te dejamos la publicación: