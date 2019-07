Modelo tuvo más de 200 citas fallidas, se aburrió de intentarlo y decidió casarse con su perro 25 julio

Luego de más de 200 citas fallidas, Elizabeth Hoad, de 49 años, se aburrió de buscar novio y tomó un camino desesperado. Lo intentó con todo tipo de pretendientes, pero todas sus relaciones con hombres resultaron fallidas. Al no encontrar su príncipe azul, la modelo decidió casarse con su perro, un golden retriever de 6 años llamado Logan.

Cualquier persona con menos paciencia se preguntaría válidamente cómo no se aburrió antes de probar con tantos pretendientes y de esa manera no llegar a la medida desesperada de querer contraer matrimonio con su mascota. Es posible que su hubiese parado, digamos luego de la cita 20, no estaría tratando de convencer a su iglesia para que realice la extraña unión entre mujer y perro.

Weil sie genug von der Männerwelt hat, geht das ehemalige Model Elizabeth Hoad andere Wege. Sie will im August ihren Golden Retriever heiraten. https://t.co/wdMinvLG3r — heute.at (@Heute_at) 23 de julio de 2019

Pero Elizabeth lo tiene todo planeado. Tiene una lista de 20 invitados, usará anillo de bodas y vestirá a Logan con chaleco, corbata y sombrero de copa. Además, ya ha encontrado a los padrinos: serán Ajax y Bear, los dos huskies de una de sus amigas, que se convertirán en los «mejores hombres» de la boda. Y todo terminará en una romántica noche en un hotel pet-friendly, aunque esperamos no tener más detalles sobre esto.

Por supuesto, detrás de esta historia, que a muchos les causará gracia, hay una mujer desesperada y totalmente decepcionada, que no ha conseguido concretar de manera más convencional su mayor sueño en la vida. «He tenido 220 citas en ocho años, en seis webs distintas de citas y, en general, ha sido un desastre», reveló a The Sun.



La modelo asegura que «sería una buena idea casarme con Logan: él nunca se va de mi lado y nos amamos el uno al otro. Algunos podrán pensar que estoy loca, pero me siento estupendamente». Hasta ahora, nadie le ha preguntado al perro qué le parece la idea.