Gaviota se lanzó en picada a un jardín y «secuestró» a un perro chihuahua

Becca Hill se encontraba la tarde del domingo en su hogar, en la ciudad de Deven, al suroeste de Inglaterra, cuando una gaviota voló en picada hasta su jardín y se llevó a su perro Chihuahua, que responde al nombre de Gizmo.

«Mi pareja estaba en el jardín tendiendo la ropa y, en ese momento, lo vio descender en picada. Se llevó a Gizmo de una manera que no podíamos verlo más. No tengo idea de si lo dejó caer o dónde puede estar ahora», explicó la mujer a Devon Live.

La dueña del animal está desesperada y ha pedido loa colaboración de los vecinos de Devon a través de las redes sociales para dar con el paradero de Gizmo: «Por favor, por favor, por favor, cualquiera que encuentre un chihuahua es mío, una gaviota lo sacó de mi jardín», fue el mensaje que escribió.

Desperate search for pet chihuahua snatched by seagull – Gizmo is still missing Owner Becca Hill is heartbroken after her beloved pet was taken https://t.co/JiVH6Z1tOI pic.twitter.com/nEz2duLMSW

— I ♥ Gloucestershire (@ILoveGlosUK) July 22, 2019