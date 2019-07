Luis Pettersen habló de las supuestas amenazas de muerte en su contra 4 julio

Luego que se encontrara el cuerpo de Fernanda Maciel y se formalizara al único detenido por el crimen, Felipe Rojas. El pololo de la joven, Luis Pettersen ha hecho una serie de declaraciones en distintos programas de televisión.

Y este miércoles no fue diferente, pues el taxista estuvo invitado al estelar de conversación «Mentiras Verdaderas», donde habló de los nuevos antecedentes que han surgido sobre el caso, además de las supuestas amenazas de muerte en su contra que circulan por redes sociales.

Durante la entrevista con Eduardo Fuentes, Pettersen se refirió a la viralización de un mensaje publicado por la usuaria de YouTube llamada Carmen Efeo. La misma que supuestamente habría anunciado previo al hallazgo del cuerpo de Fernanda, que se encontraba en la bodega y que Rojas era el responsable.

«Amenaza de muerte yo no he tenido por lo menos en mis redes sociales, pero sí anda una difusión de un comentario que dice ‘Elfeo’, creo que se llama. Que fue la misma persona que publicó que Fernanda se encontraba en la bodega y que tenía que ver Felipe Rojas y pone el rut de esta persona» comentó.

Frente a estas supuestas intimidaciones aseguró que: «Anda una amenaza diciendo que yo me cuide porque en cualquier momento me puede pasar algo, a mi integridad física. Mucha gente me habla por redes sociales, que tienen miedo que me pase algo».

A pesar de esto Luis Pettersen no le dio mayor importancia. Incluso confirmó que ya se realizó el examen de ADN, para tras conocerse los resultados poder querellarse contra Felipe Rojas, por el crimen de Fernanda y su hija, asegurando que no tiene miedo de llegar hasta las últimas.

«Esa persona que está escribiendo esas estupideces tiene que pensar que todas las policías están enfocadas en mí, los ojos están puestos en mí, cualquier cosa que a mí me suceda va a ser fácil llegar a esa persona» comentó.

Finalmente explicó que anda tranquilo por las calles, pues no ha mentido ni ha cometido ninguna falta. «Yo no tengo por qué atormentarme por un comentario que está en la redes sociales, sobre todo porque yo estoy culpando a una persona que sí tiene que ver en la desaparición de mi pareja. Yo voy a seguir hasta el final».

Aquí te dejamos el video de la entrevista a Luis Pettersen: