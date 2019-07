Luis Pettersen dio detalles del segundo sospechoso de la muerte de Fernanda Maciel 23 julio

Pese a que ya se encontró su cuerpo, el caso de Fernanda Maciel está lejos de acabar. Ya que tras la detención del principal sospechoso de su muerte, Felipe Rojas, amigo y vecino de la joven, comenzó el proceso investigativo para llegar a juicio.

Eso si, tras la detención de Rojas, surgió un nuevo antecedente: las grabaciones de unas cámaras de seguridad cercanas a la bodega donde se encontró el cuerpo de Fer. En ellas no solo se puede ver al acusado salir de lugar, sino que también a un segundo sospechoso, al que estarían investigando.

Es por esto que en una nueva entrevista televisiva dada por Luis Pettersen, pololo de Fernanda Maciel y padre de la hija que esperaba, se refirió a la investigación y a su molestia con la familia de Rojas por ser «encubridores».

«Aquí se ha mentido desde el principio. Aquí Felipe enredó a la policía y a fiscalía. Aquí Felipe anduvo siempre un paso antes que la fiscalía. Yo voy a hacer que pague toda esa familia. Gracias a Dios yo tengo el apoyo de todos los chilenos (…) yo lo único que quiero es que ellos paguen. Y si yo no estoy conforme, me voy a ir con todo contra fiscalía. Yo no me voy a quedar callado, por la impotencia que yo tengo por el mal trabajo» comentó en el matinal ‘Bienvenidos’.

Es más, junto con esto agregó que: «Ellos se pasean como perros en su casa. Sin resentimiento, ningún dolor. Por último por respeto al dolor que tenemos nosotros como familia… ¿Por qué? Porque el papá se prestó… es un retirado de la FACh. y ojalá que lo saquen de su trabajo, porque encubrió a su hijo. Esa familia tiene que pagar como encubridores».

Y en medio de su disgusto al hablar de Rojas, Pettersen dio más información sobre el segundo sospechoso que tendría la familia de Fernanda y él.

«Esa persona es del sector. Esta segunda persona también a evadido las cámaras, no ha querido dar declaración, siendo que supuestamente es amigo de Fernanda. Es obvio que dudamos de él. Esa persona frecuentó mi domicilio, cuando le prestaba unos servicios de transportes. Se encontró la bicicleta de Felipe Rojas en el domicilio de él» relató el joven.

Para finalizar, aseguró que: «Esta persona era más cercana a Felipe. Esta persona ha esquivado las cámaras, la declaración que dio es muy pobre, no es contundente. Ojalá que la fiscalía se saque la venda de los ojos».