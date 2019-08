La acusaron de «mostrar demasiado» y la expulsaron de un bus 31 julio

Amanda Hansson, de 19 años, se sintió humillada y furiosa tras ser expulsada de un bus en la ciudad de Malmo, en Suecia. Vestía pantalones cortos y una camisa con nudo de lazo a la altura del ombligo, cuando el conductor no la dejó abordar el vehículo. En una publicación de Facebook, la joven afirmó que el chofer le dijo que estaba «mostrando demasiado» y se negó a dejarla subir.

Ese día hacía demasiado calor y Amanda se puso la ropa que encontró más cómoda para soportar las altas temperaturas. Pero al conductor, que nada debía opinar, no le pareció adecuado. «Estaba tan enojada que solo quería gritar y llorar. Me pregunto qué tipo de sexismo es este. Nunca me había sentido tan humillada en toda mi vida», escribió.

También te puede interesar: Contraloría investigará a Fuerza Aérea por salto en paracaídas de Luis Jara

El diario británico Metro recoge que grupos de activistas en defensa de los derechos de las mujeres han respaldado a Amanda después de su publicación, que obtuvo casi 3.000 «likes». Sara Mohammad, de «Never Forget Pela and Fadime», que hace campaña contra la vergüenza del cuerpo femenino, dijo a un medio local: «¿Qué le da al conductor del autobús el derecho de decidir que una mujer tiene ropa inadecuada? Fue bueno que Amanda rechazara eso. Desearía que todas las mujeres rechazaran esto, ya sea de un conductor de autobús, de un padre, de una madre o de un tío, sea quien sea».

El conductor del autobús finalmente recibió un castigo por su mala conducta, luego que la empresa Skånetrafiken decidiera suspenderlo en espera de una investigación. El director de tráfico de la compañía, Linus Erixon, dijo en Twitter: «Algo salió mal. Por supuesto, las personas son bienvenidas a bordo de nuestros autobuses y trenes en pantalones cortos y camisas. Puedo confirmar que el conductor no estaba actuando por motivos religiosos o políticos».

La compañía dijo en su sitio web que no tiene una política con respecto a la ropa de mujer y aprovecharon de pedir disculpas a Amanda por el mal rato que el empleado le hizo pasar.