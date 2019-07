Guagua de un mes murió luego que su abuelo le diera un sorbo de vino como «broma» 18 julio

La fiesta del primer mes de vida de una pequeña en Beijing, China, se convirtió rápidamente en una tragedia, luego que uno de sus familiares cometiera un trágico error con la guagua.

Resulta que en medio del banquete, el abuelo de la recién nacida quiso llamar la atención de los presentes, dándole un sorbo de alcohol a la menor. Pese a la pequeña cantidad, esta broma tuvo un desenlace fatal.

«Los niños no beben, no beben después que el abuelo» dijo el hombre bromeando, para luego acercar su vaso con vino a la boca de la guagua, según informa The Epoch Times.

El efecto en la pequeña fue inmediato, ya que comenzó a llorar y su mamá decidió llevarla a una habitación privada. Luego de 30 minutos, dejó de respirar. A pesar de que fue llevada rápidamente a un hospital, los doctores no consiguieron reanimarla.

«Los bebés no puede beber alcohol, ¿cómo pueden hacer una broma con la vida de un niño?» le habría expresado molesto el doctor tras confirmar que la recién nacida falleció producto de una reacción alérgica a la bebida.

De acuerdo a lo que consigna el medio, los cuerpos de las guaguas suelen digerir el alcohol más rápido que los adultos. Junto con esto, darle bebidas alcohólicas a los menores pueden producir efectos similares a los que experimentan los adultos al consumir alcohol en grandes cantidades.