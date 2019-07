El primer triunfo legal de la abogada de Felipe Rojas 18 julio

Recientemente causó sorpresa la decisión de la nueva abogada de Felipe Rojas, quien pidió que el joven acusado del asesinato de Fernanda Maciel, no estuviera presente en la audiencia solicitada por el abogado de la familia de Fer, Pedro Díaz.

Con el fin de evitar la exposición de Rojas, su defensora, Jacqueline Stubing, tuvo la precaución de redactar lo siguiente, a pesar de que el joven no estaba considerado en la citación. «Sin perjuicio que en resolución de 8 de julio pasado, no se solicita traslado del imputado Felipe Rojas Lobos, para la audiencia señalada, ofíciese a la Unidad de Máxima Seguridad de Gendarmería de Chile, que para la referida audiencia el imputado Rojas Lobos, no debe ser trasladado».

Frente a este primer ‘triunfo’ legal de Stubing, la tía de Fernanda Maciel habló con el matinal de Chilevisión ‘Contigo en la mañana’. «Me da rabia porque siento que hoy las víctimas tenemos menos beneficios que los victimarios, entonces da lata escuchar que son pequeñas cosas… pero mientras lo mantengamos bajo presión el resto de su vida, nosotros vamos a estar tranquilos» explicó Nicole Correa.

Y agregó: «Nosotros esperamos cadena perpetua para él, por eso estamos juntando todas las herramientas necesarias para llegar al juicio con las mejores armas».

Razones de la decisión

El abogado Pablo Armijo, en entrevista con el matinal, se refirió a las primeras decisiones que tomó su colega, frente al polémico caso.

«La colega Srubing está mostrando una actitud activa en la defensa. Vimos que el propio tribunal no citó a Felipe Rojas, pero a pesar de ello, en algunas ocasiones es mejor que sobre algo a que falte».

De acuerdo al abogado, habrían diferentes razones para explicar las medidas de seguridad. «Evita que sea maltratado, que le griten cosas. Además, lo trasladan con el resto de los reos (…) se hace en el mismo carro y todos llegan a un calabozo común. Como Felipe Rojas ya es conocido, podría tener problemas con otros internos» aseguró.