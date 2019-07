Aída Nizar publicó video masturbándose en «Resistiré» 10 julio

No cabe duda que Aída Nizar es una de las participantes más polémicas del reality extremo de Mega y MTV «Resistiré» y ahora volvió a hacer noticia, esto porque en su cuenta de Instagram publicó un video donde aparece masturbándose al interior del encierro.

«¡Adoro la masturbación! Como lo adoras tú que me lees, que me escuchas, que me cotilleas… ¡Con la diferencia de que tú no lo dices!» escribió la mujer de 44 años.

En la grabación que fue emitida por MTV, se ve que Laura Prieto le pregunta que está haciendo y luego le dicen «contención».

También te puede interesar: Mega nuevamente censuró un duro enfrentamiento ente Aída Nizar y Sebastián Ramírez en "Resistiré"

A esto Aída le responde: «No tenéis idea de lo que es el orgasmo de una misma. ¡Viva la masturbación! Gózate a ti misma y así no tendrás que caer en los brazos ni de lobito ni de zorrito».

Obviamente que la publicación de Aída Nizar no pasó desapercibida entre sus seguidores, causando opiniones divididas, pues mientras algunos la aplauden por su empoderamiento, otros la taparon en críticas, especialmente por hacerlo frente a una cámara.

Aquí te dejamos el polémico momento: