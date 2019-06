Mujer denuncia que gitana la estafó con $18 millones diciendo que estaban malditos 10 junio

Este lunes en el matinal «Hola Chile» contaron la historia de Verónica, una mujer de San Bernardo, que desde 2016 se encuentra pasando por una terrible situación. Pues confió en una mujer, quien la terminó estafando con todo el dinero que tenía en su cuenta, 18 millones de pesos.

De acuerdo a su relato, todo empezó mientras vivía un mal momento, ya que su esposo estaba enfermo y una gitana le dijo en la calle que «una mujer le tenía envidia y la quería ver muerta».

En ese instante, la frase le llamó la atención, pero no le dio mayor importancia, eso hasta que entró a una galería, donde otra gitana le dijo lo mismo.

Ahí fue cuando la gitana llamada Lola, a quien busca por estafa, se ganó su confianza, luego de atenderla en varias sesiones leyéndole las cartas.

«Era un dinero de una propiedad que yo vendí y quería comprar un terreno. Ella me dice ‘yo te voy a acompañar al banco’, porque había que valorizar ese dinero. Al momento de valorizarlo a mí ya no me iba a pasar ningún mal» aseguró la víctima.

Según su historia, la gitana le insistió en todo momento que el dinero debía ser «purificado».

«Saqué toda la plata, no dejé ni $10 en la cuenta. Según ella mandaba espíritus al banco y esos espíritus me resguardaban que nadie me quitara la plata» reveló.

Pero tras retirar el dinero y entregárselo, no volvió a verla.

La abogada de Verónica, Lya Rojas, explicó que finalmente procesaron a la gitana por estafa. «La fiscalía intentó a través de distintas audiencias tratar de llegar a un acuerdo y que la gitana pudiera devolver parte del dinero, sin embargo ella siempre se negó».

Además de agregar: «Ella asistió a las audiencias. La señora Verónica informa que ella nunca dio la cara, nunca pidió disculpas, nunca tuvo la intención de devolver un peso y fue condenada a 41 días de prisión (pena que no cumplió por no tener antecedentes)».

De acuerdo a Verónica, la situación es aún más grave, pues la gitana Lola habría estafado a más personas en la comuna.