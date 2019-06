La parada de carros a Aída Nizar que le hizo el conductor de «Resistiré» 14 junio

Sin duda, Aída Nizar se convirtió en una de las participantes más polémicas de «Resistiré», debido a su fuerte y confrontacional personalidad, además de no tener pelos en la lengua al momento de criticar a sus compañeros. Lo que ha llevado a que la española se enfrente con varios de sus compañeros de encierro: Dino Inostroza, Manelyk González y Sebastián Ramírez, son solo algunos que han vivido su ira.

Pero ahora la abogada nuevamente se vio envuelta en una polémica, luego que decidiera meterse en el triángulo amoroso del que forma parte Tere Kuster, luego de que su pololo del exterior, Gabriel Martina, ingresara al encierro mientras ella comenzó un romance con Farrel.

Resulta que ambos pretendientes de la modelo argentina debieron escribir en una cartulina sus sentimientos hacia ella.

En el el caso del músico trasandino, este le escribió: «Acá voy a estar esperándote. Por eterno que sea el invierno, el verano en tu interior siempre será invencible. No te cuestiones, no te culpes, no te dejes caer. Por mi parte, lo estaré dejando todo por vos».

Tere se emocionó por las palabras de Fede, pero en medio de su discurso, Aída la interrumpió, aprovechando de comentarle que se respetara a sí misma primero.

Situación que molesto de sobremanera al conductor de «Resistiré», Facundo Gómez, quien le respondió que lo que había hecho era una falta de respeto. «Qué triste, Aída, que no puedas respetar a una persona que está abriendo el corazón ante una situación suya, no tuya. Nadie está hablando de ti» dijo.

A lo que la española le respondió a la defensiva: «La mayor falta de respeto que ha habido aquí ha sido una persona que ha entrado con novio y se ha aliado con otro».

«Pero no es tu historia. ¿Qué sabes que historia tenían ellos? ¿Qué ahora sabes todo de esa historia? Por Dios Aída, te creía mucho más inteligente. Deja que ellos resuelvan sus problemas» aseguró el animador.

Obviamente este encontrón no pasó desapercibido para los fanáticos de «Resistiré», quienes aplaudieron la parada de carros a la abogada. Mientras que otros criticaron al conductor, pues de acuerdo a ellos es su labor permanecer imparcial.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones:

Primera vez que apoyo que se meta facundo, Aida se mete en todo #ElTrucoDelPolloAsado — resistire (@resistire10) 13 de junio de 2019

Diganle a facundo que por mucho que le desespere Aida NO LE DA EL DERECHO DE HACER LO QUE HIZO en todo caso ellos tuvieron la culpa por hacer esa actividad #ElTrucoDelPolloAsado — 🌈Ross Blanchett🌈 (@Blanchett_Girl) 14 de junio de 2019

Facundo logró dejar sin argumento a Aida, a tal punto de tener que levantar su humanidad pero obvio es Aida y jamás se calla 🤦‍♀️🤦‍♀️#ElTrucoDelPolloAsado — Dani Con Doble Ele =) (@DaniConDobleEle) 13 de junio de 2019

Bkn que facundo le aya parado los carros a aida , puede que ella tenga razón pero no por eso tiene que meterse a cada rato no es su vida ni su historia a veces es mejor cerrar la boca #ElTrucoDelPolloAsado — Paulis (@Paulis31214290) 13 de junio de 2019

Se dan cuenta que facundo empezó todo con respeto y aída al subir su tono de voz, obliga al resto a hacer lo mismo. Gente, une puede discutir sin gritar, no es necesario, gracias. #ElTrucoDelPolloAsado — vivian✨ (@z0rrora) 13 de junio de 2019