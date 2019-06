Joche Bibbó se fue en picada contra Solabarrieta: «Deja de dar asco en la tele» 21 junio

Esta Copa América sin duda comenzó complicada para Argentina, pues en su primer encuentro cayeron 2-0 frente a Colombia y luego empataron a 1 con Paraguay. Fue en este contexto que el periodista deportivo, Fernando Solabarrieta criticó el rendimiento de los trasandinos.

Pero al parecer estos comentarios molestaron de sobremanera al ex chico reality Joche Bibbó, quien a través de redes sociales le envió unas duras palabras al comentarista.

«¡Vení, Solabarrieta! Sácame la basura de mi casa… Dejá de dar asco en la tele. Tenés que ser más parcial» comenzó diciendo Joche en su cuenta de Instagram.

El argentino continuó: «¡A vos, viejo, no hay que ser tan fanático, tan parcial para estar ahí ¡No tan fanático! Si criticás a un jugador de tu selección, ¿tenés miedo que no te inviten al cumpleaños?».

Junto con agregar «a ver, ¡criticá a tu selección! ¡Querés quedar bien con todos! ¡Gil! ¡Sean críticos con todos, hombrecito, pajero!».

«¿Por qué no ponen un ex jugador? No un chavón que lo ve desde afuera. Alguien que estuvo dentro de la cancha» continuó reclamando Joche Bibbó.

Para finalizar y sin filtró comentó: «¡Claro! ¿Quién va a ser? El otario Solabarrieta, el pajero, periodista, que cuando nos ganaron la Copa América, se agarraba la pi… diciendo ‘tomen, argentinos’. ¡Pajero, pajero, pajero! ¡Y gorreado más encima!».

Aquí te dejamos el registro de Joche Bibbó: