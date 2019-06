Hacen bolsa a Ignacia Michelson por referirse al caso de Fernanda Maciel 27 junio

Sin duda nadie ha quedado indiferente a la que es la noticia de la semana. Pues este lunes se confirmó que tras un año y cuatro meses de búsqueda, Fernanda Maciel fue encontrada enterrada en la bodega de Conchalí donde se le vio por última vez.

Fue en este mismo contexto que la chica reality Ignacia Michelson quiso referirse al caso de la joven embarazada a través de su cuenta de Instagram. Con una larga reflexión sobre como su muerte se relaciona con el machismo.

Pese a esto, la polémica chiquilla se llenó de críticas por parte de sus seguidores, quienes la mandaron a «informarse antes de opinar» y que «deje de hablar cosas sin sentido». Junto con esto, algunos señalaron que esta aprovechando de compararse con Fernanda Maciel para «justificar sus actos».

En la publicación, que acompañó con una foto de Fernanda embrazada, Ignacia escribió: «Porque el machismo nos mata. A mí también me juzgaron por hacer lo que yo quería, por decir lo que pienso. De ella lo primero que dijeron fue que salió a maraquear. Así es Chile, señores. Ella estuvo secuestrada, después la encontraron muerta a ella con su bebé adentro. Solo espero que con esto aprendamos algo, y que nosotras las mujeres nos apoyemos más».

Junto con esto agregó «que es bueno hacer lo que queramos, decir lo que pensamos, que no nos señalemos con el dedo, que nosotras mismas muchas veces juzgamos por cómo nos vestimos o porque salimos mucho de fiesta. No puedo creer que estamos bastantes avanzados para seguir pensando como el siglo pasado. Que somos capaces de hacer lo mismo que los hombres y más, y no por eso somos putas ni maracas. Para que nunca más exista un caso como Fernanda».

«PD: Da igual qué hizo o qué no. Nadie merece morir ¡ni menos con un hijo adentro! Me valen mierda sus comentarios weones que dicen ‘ella fue a buscar droga’ o qué sé yo. Gente de mierda. Estoy con ella y con miles de mujeres que son abusadas a diario. Si necesitan algo, pueden hablar conmigo. ¡Aquí tienen un apoyo!» finalizó.