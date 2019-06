Habló la ex polola de Felipe Rojas: «Es un ser violento, malo y cruel» 26 junio

Luego que se conociera la muerte de Fernanda Maciel, el único detenido por el caso fue el joven de 25 años, Felipe Rojas, amigo y vecino de la víctima, quien desde el principio de la investigación fue considerado como uno de los principales sospechosos.

Tras la detención de Rojas, su ex pareja dio una entrevista al matinal «Hola Chile», donde explicó detalles de su personalidad. De acuerdo a ella, su relación duró menos de un año y terminó a fines del 2018.

De acuerdo a su relato, la joven describió a Felipe Rojas como «un ser violento, malo y cruel». Además de agregar: «Me dijo: ‘No me cuesta nada conseguirme una pistola y matarte», esto sobre una amenaza que habría hecho en contra de ella y su familia.

«Por eso lo denuncié, por violencia» aseguró. Pero sin embargo decidió no seguir con lo trámites legales, pues pensó que no iba a funcionar. «No me hizo nada grave, no me mató, no me iban a tomar en cuenta».

«Eso está todo superado, y hace mucho no tengo nada que ver con él (…) Ojalá se pudra en la cárcel, espero que no hayan más mujeres que sufran por su culpa» aseguró la joven.

Frente a la vinculación de Felipe Rojas con el asesinato de Fernanda Maciel, señaló que no le provoca ‘nada’. «No me sorprende. Lo creo capaz de haberla matado», aseguró. En este contexto, reveló que la relación entre él y la víctima era de amistad como la de cualquier otra persona.

Finalmente fue enfática en asegurar que ella no fue la que le entregó los antecedentes a la policía: «Yo no tengo nada que ver. No sé sobre su vida actual, o si ex pareja pudo haber hablado antes de él».