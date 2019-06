Christiane Endler se llevó todos los elogios en el debut de La Roja

Pese a que Chile cayó durante su debut frente a Suecia en el Mundial Femenino de Fútbol, de todas formas, quien se llevó todos los aplausos a nivel internacional por su actuación, fue la capitana de La Roja, Christiane Endler.

Medios tan prestigiosos como la BBC de Londres, hasta la propia arquera de Estados Unidos (una de las selecciones más importantes de fútbol femenino), Hope Solo, destacaron la participación de la chilena, quien forma parte del PSG.

Incluso la propia FIFA destacó la actuación de Endler, quien por la mayor parte del encuentro, mantuvo a cero el marcador para Chile, especialmente con una excelente tapada en el minuto 25.

Aquí te dejamos algunas reacciones por la participación de Christiane Endler:

A lot of love in our TL just now for @TIANEendler 🇨🇱🙌 #CHISWE | #FIFAWWC pic.twitter.com/OwcCC0Pn7I

Can’t wait to see Endler in action! Is she the best GK in the tourny? #CHISWE #WWC19 #ChangeTheGame

— Hope Solo (@hopesolo) 11 de junio de 2019