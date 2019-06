Servicio de Impuestos Internos citó a Pamela Díaz por canjes en Instagram 11 junio

Recientemente la animadora Pamela Díaz, contó que fue citada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para que explicara su trabajo remunerado en Instagram

«Según ellos, no saben nada de Instagram, qué significaba mi foto en Monticello tal día, qué me pagan ellos, por qué subí una foto con una blusa determinada. Quién pagó el viaje a Cancún, si fue un canje o alguien me invitó» le explicó a Las Últimas Noticias.

De acuerdo a Pamela Díaz, en el SII le revisaron por completo su cuenta de Instagram, además de preguntarle sobre cómo funcionan los canjes que realiza con diversas marcas en el país.

Por otra parte la Fiera le manifestó al diario que los funcionarios «estaban muy serios y revisaron todo mi Instagram. Incluido un video que subí justo cuando iba camino al SII y ahí como que se rieron un poco».

Finalmente el SII la seguirá evaluando, pero según Pamela no se siente preocupada. «Tengo todo en línea, ya que me manejo con un contador. Por lo general, yo facturo todo lo que hago».

Esta fiscalización se debe a que el pasado 18 de marzo, el SII anunció que comenzarían a fiscalizar a los llamados influencers, quienes fueron definidos como «personas naturales que publicitan distintos productos enfocándose en un público específico y generalmente fidelizado».

Por ese momento, el subdirector de fiscalización del SII, Víctor Villalón, le aseguró a Emol: «Si (los inluencers) están obteniendo una renta o incremento de patrimonio, tienen que considerar la misma en su declaración personal de impuestos».