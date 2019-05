Pelan a Leo Méndez Jr por tatuaje «muy femenino» 20 mayo

Pese a que Leo Méndez Jr lleva bastante tiempo radicado en Suecia, donde comenzó una nueva vida. De todas formas se encuentra el tiempo para seguir en contacto con sus seguidores chilenos a través de redes sociales, donde usualmente postea provocativas postales, y esta vez no fue la excepción.

Resulta que el chiquillo publicó una foto mostrando el nuevo tatuaje de rosas que se hizo en el muslo, recibiendo comentarios divididos por parte de sus fanáticos. Pues mientras algunos lo aplaudieron por el diseño, otros lo criticaron, aprovechando de mencionar la ropa interior femenina que usaba, detalle que no pasó desapercibido.

«Solo basta con unas manos expertas y ligeras para que no duela. Ya era hora de un nuevo tatuaje para mi y junto con @el_bricenio llegamos a esto. Estoy súper contento con el resultado, no me dolió, trabajó súper rápido y quedó a la perfección. Tres rositas para mi. Cual será el próximo?» escribió Leo Méndez Jr en la publicación.

Aquí te dejamos algunos de los mensajes que recibió en el posteo que consiguió más de 12 mil me gusta y más de 100 comentarios:

Revisa las fotos de la discordia de Leo Méndez Jr: