¡No te lo pierdas! Revisa el nuevo videoclip de Paloma Mami 31 mayo

Recientemente te contamos que Paloma Mami estrenó su último single «Don’t talk about me». Canción que solamente había interpretado en vivo en dos ocasiones, pero que finalmente los fanáticos pudieron acceder a su versión completa de estudio.

Pese a que originalmente la canción iba a ser lanzada junto al videoclip, este último tuvo que esperar un poco más. Pero la corta espera valió la pena y ya fue estrenado por redes sociales.

En el video donde se puede apreciar a Paloma Mami con su ya clásico look urbano, le hace una clara dedicatoria a sus haters. «Dicen que no soy talentosa, que no soy chilena, dicen que estoy hecha y en verdad ustedes están hablando mucho , pero quién te está escuchando? Mientras ustedes se ven bien bodrios, yo me veo bien rica» se escucha en la canción.