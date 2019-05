«Necesita un títere que le haga caso» Luis Mateucci habla de la infidelidad de Oriana Marzoli 22 mayo

Hace un tiempo te contamos que Oriana Marzoli reveló a través de un video en su canal en YouTube, que efectivamente le había sido infiel a su pololo de la época, Luis Mateucci con su ex Álex, pese a que en esa época lo negó. Ahora el chico reality salió a responderle.

La polémica chiquilla contó en el video que el engaño ocurrió mientras estaban en el reality ‘Doble Tentación’. «Yo sentía todavía por Álex, yo no había todavía superado el tema Álex, porque cuando yo me dejaba con Luis, yo volvía con Álex. Ahora me confieso por primera vez en la vida».

También te puede interesar: Hacen pebre a Ignacia Michelson por referirse a las críticas de su video cochinón en «Resistiré»

Además entre risas contó que «También voy a confesar que alguna vez debajo de las sábanas pues sí me liaba con Álex. Pero ya sabéis, yo tenía que disimular».

Luego de estas declaraciones el programa de farándula Intrusos se contactó con Luis Mateucci, para saber su opinión sobre el episodio en el que su polola de esa época le fue infiel.

El argentino aseguró que en ese momento la relación ya se encontraba desgastada. «Yo ya la olvidé, ya pasé página» afirmó, además de agregar que fue la misma Oriana la que se le acercó en el gimnasio al que ambos van intentando hacer las paces. Incluso comentó que incluso ha cuidado el perro de la venezolana cuando se lo ha pedido.

Frente a las confesiones que hizo Oriana en el video, Luis comentó que no se las cree. «Oriana necesita un títere que le haga caso, qué otro mamucho le puede hacer caso, eso es un juego de niños, es para un programa que ella hace por YouTube».

«No le tocó nada, conozco a Oriana y si la hubiese tocado ya está» finalizó Mateucci. Pero cuando la animadora del programa, Alejandra Valle le preguntó si él le había sido infiel, Luis reconoció que si, pero que no fue durante su tiempo en el encierro.