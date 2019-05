J Balvin comparte foto de la época en que pesó 125 kilos 28 mayo

J Balvin en la actualidad luce un físico tonificado, pero no siempre fue así. Como él mismo ha revelado con fotografías antiguas, en una época llegó a pesar 125 kilos, un sobrepeso que logró eliminar con mucho esfuerzo.

José Álvaro Osorio -nombre verdadero del reguetonero- volvió a impactar en las redes sociales con una foto de su antiguo aspecto, donde luce irreconocible.

En la imagen aparece con un evidente sobrepeso, el cual ya no forma parte de su figura actual. «Siempre el mismo, diferente empaque», escribió junto a la foto.

En 2017, el artista ya había contado sobre su lucha para bajar de peso, una experiencia que comparte en redes con objetivo de inspirar a personas que estén pasando por una situación similar.

«En la vida lo único imposible, es lo que no has intentado. Y hoy, puedo decir que soy un testimonio, que da fe de que la única competencia que tenemos es con nosotros mismos. He querido, he fracasado, he tenido éxito pero sobretodo, he aprendido que el peor error es dejar de intentar», escribió junto a dos fotos que muestran su antes y después.