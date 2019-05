El emotivo mensaje que la polola de Cangri le dedicó a tres meses de su muerte 31 mayo

Hace casi una semana te contamos sobre el nacimientos de Josefa, la retoña de Cangri y su polola Araceli Díaz. La pequeña llegó en un sensible momento a la vida de la joven, pues en febrero pasado el ex chico reality lamentablemente falleció en extrañas circunstancias, luego de cruzar al Bolivia y ser encontrado en el desierto de dicho país.

Esta triste noticia, Araceli la recibió embarazada y a pocos días de realizar el baby shower de su pequeña, es por eso que durante estos difíciles meses, ha recibido el apoyo constante de todos sus seguidores. Así que la chiquilla quiso compartir con ellos las primeras fotografías de su retoña.

Pero durante esta jornada, la joven de 26 años emocionó a todos sus seguidores al dedicarle unas conmovedoras palabras a Cangri a través de redes sociales.

También te puede interesar: Polola de Cangri presenta a su retoña recién nacida en redes sociales

Esto porque en primer lugar, publicó en sus Stories de Instagram, una imagen donde se lee: «Y si me preguntan quién es mi gran amor, siempre diré tu nombre».

Posteriormente compartió un texto, donde relata cómo han sido sin Cangri a su lado. Porque a pesar de que ha señalo en varias ocasiones que hará lo imposible para que su retoña este bien y que le hablará de su papá. De todas formas Sebastián dejó un vació en su corazón.

«Todo sería tan distinto si estuvieras acá. Me dejaste un vacío tan grande que no logro llenar. No puedo conformarme con esto. No puedo dejar de pensar a cada segundo lo distinto que sería si viviéramos este momento juntos. Necesito por un segundo un abrazo tuyo, de esos que me llenaban el alma, de esos que me hacían sentir que todo estaría bien» escribió Araceli.