Diputado René García pateó a periodista por pregunta que no le gustó 15 mayo

El diputado de Renovación Nacional René García, se molestó con un periodista de ADN, quien le preguntó por unos supuestos gritos e insultos que habría lanzado en contra de parlamentarias de la oposición, por lo que terminó agrediendo al profesional.

La diputada Emilia Nuyado (PS) fue la que aseguró que «ha sido lamentable la dirección que ha ejercido el diputado René Manuel García, porque él ha tenido actitudes bastante discriminatorias y actitudes de patrón de fundo. Ha actuado de forma prepotente ante las exposiciones que han hecho dos diputadas».

Pero la situación no quedó allí, pues una vez que finalizó la transmisión, un periodista de Radio ADN fue donde García para consultarle por los supuestos dichos. «Diputado, ¿usted dijo que se le bajaban los pantalones con la diputada Parra, no?», al no obtener respuesta, el profesional volvió a insistir: «Pero, diputado… ¿por qué no nos puede responder una pregunta?».

Luego de evitar las preguntas y caminar por diferentes pisos del Congreso, el parlamentario René García reaccionó violentamente en contra del periodista, tal como se puede ver en el video registrado por el mismo comunicador, quien lo compartió en redes sociales.

Agresión en mi contra del Diputado de RN René Manuel García, a quien se le pedían explicaciones por su violento accionar en la comisión investigadora de compra de tierras indígenas. Qué dice el presidente del partido? @desbordes @adnradiochile pic.twitter.com/oZdyPZcyN1 — Kevin Felgueras (@KevinFelgueras) 15 de mayo de 2019



Más tarde y al mostrarle la grabación de la cual es protagonista, el diputado negó los hechos y se excusó asegurando que lo estaban acosando. Finalmente y a través de su misma red social, el periodista agredido mostró una cámara de seguridad del Congreso, que muestra como García efectivamente le lanza una patada.