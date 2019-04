Video muestra la drástica baja de peso de Fritanga tras dejar “Resistiré” 15 abril

Este lunes se dieron a conocer las razones de por qué Fritanga abandonó “Resistiré”. Una de ellas es la poca comunicación con sus demás compañeros, pero sobre todo una gastroenteritis aguda que lo afectó y que lo habría obligado a dejar el encierro.

Es más se especuló que el youtuber habría perdido 15 kilos debido a la enfermedad, por lo que sufrió un drástico cambio físico en las últimas semanas. Pese a que desde Mega no han negado, ni confirmado que el joven haya dejado el encierro, hay imágenes que dan cuenta de su salida.

También te puede interesar: Cuentan la firme de por qué Fritanga se fue de “Resistiré”

Y estas fueron exhibidas por el programa Intrusos, en las cuales queda en evidencia el estado actual en que se encuentra Fritanga. La grabación en efecto muestra que el chileno se encuentra mucho más delgado de lo que estaba antes de entrar a “Resistiré”.

De acuerdo a lo que explicó el panelista Michael Roldán, si bien el youtuber no estaría irreconocible, su cara ya no estaría tan redonda como era usual. Lo que generó preocupación entre el panel, quienes encontraron que no se veía muy sano.

Aquí te dejamos el video del nuevo físico de Fritanga: