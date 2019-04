Nicolás Yunge hizo bolsa a Cass Zamorano por Instagram 12 abril

Definitivamente esta no ha sido la semana de Cass Zamorano, pues recientemente se reveló que la chiquilla lucía muy distinta antes de su paso por “Resistiré”, ya que contaron que sus ojos no son azules, sino que café y que lo ha estado ocultando. Además hace un tiempo atrás la modelo Michelle Carvalho contó que en realidad la veterinaria no tiene los 26 años que dijo al entrar, sino que 30.

Pero junto con todo esto, a la chica reality se le suma un nuevo enemigo en la televisión. Pues ahora Nicolás Yunge utilizó las stories de su cuenta de Instagram para hacerla bolsa y festinar con las recientes revelaciones que se han hecho en su contra.

También te puede interesar: Muestran cómo era Cass Zamorano antes de ser rubia y usar lentes de contacto

Pero Nico no paró ahí, sino que siguió con una seguidilla de videos donde aprovechó de realizar una serie de fuertes acusaciones y declaraciones, dónde lo más sencillo que le dijo fue “mitómana” y realizó un llamado pidiendo que la saquen de “Resistiré”.

“Esa famosa Casandra tiene los ojos café. Se pone lentes de contacto. Es una mitómana. Miente en el colegio al que fue, me cagó a mí con un departamento…(sic) miente en todo. No se le puede creer ni lo que reza. Es una mentirosa de mierda. Por favor que la saquen rápido” fue lo que reclamó en contra de Cass Zamorano.