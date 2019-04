El desgarrador relato que entregó el hijo de Nibaldo Villegas en el juicio 24 abril

Durante la mañana de este miércoles se realizó una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Nibaldo Villegas. Y en esta ocasión el hijo mayor del docente, Alejandro Villegas, se presentó para dar su testimonio.

Durante su relato, el joven contó cómo se enteró de la desaparición de su padre y el posterior hallazgo de su torso en el muelle de Valparaíso. “El viernes 10 de agosto yo me encuentro trabajando en Valparaíso. Recién el sábado en la mañana recibo un llamado de mi tío” comenzó.

En esos momentos iniciales, Alejandro pensó que a lo mejor su papá se podría haber ido a celebrar a otro lado: “Quizás él solo había seguido otro carrete, que se le había alargado la fiesta (…) Terminó en otro lado, o en otra región, pensando en que va iba a volver” comentó.

“El domingo empiezo con dudas, porque mi papá no es una persona que se ausente. Había pasado mucho tiempo” afirmó. Por lo que el domingo se reunió con su familia paterna en Peñablanca para formar parte de la búsqueda. “Abarcábamos grande terrenos en pequeños grupos buscando, no sabíamos qué buscábamos en verdad” agregó.

“Intentábamos cualquier cosa, un pañuelo en el suelo. Cualquier indicio podría llevarnos a algo (…) Se habló con colegas de trabajo, ex compañeros de su liceo, todo su círculo cercano conocido. Intentamos contactarnos para conocer el paradero de él”.

Posteriormente, el jueves 16 se le informó del encuentro del torso. “Se comunica conmigo mi tío Edson Villega, yo me encontraba en la universidad y me pregunta si me podía acercar al Servicio Médico Legal, porque había un presunto torso que podía ser de mi papá” reveló el hijo de Nibaldo Villegas.

“El lunes 20 yo me dirigí al colegio de mi papá para hablar con sus amigos. Cuando venía de vuelta empiezan a lloverme una cantidad de mensajes y llamadas. Se comunica conmigo mi primo, y él es el que me confirma que el torso encontrado era el de mi papá” finalizó su declaración.