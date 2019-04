Cathy Barriga defendió la decisión de pintar dorada su camioneta municipal 3 abril

A través de Instagram, la alcaldesa Cathy Barriga respondió a una nueva polémica en la que se vio envuelta, luego de que cambiara el color de su nuevo vehículo municipal.

En una transmisión en vivo por su cuenta personal de la red social, la edil de Maipú se refirió al tema y criticó fuertemente a Tele 13 por dar a conocer la información. En el noticiero revelaron que la camioneta comprada para su traslado fue pintada de su color original beige a uno dorado, lo que habría tenido un costo cercano a los 1,5 millones de pesos.

El video donde Cathy Barriga explica la situación, fue grabado en la misma alcaldía, donde mostró tres vehículos, uno de los cuales corresponde al suyo.

“Cuando las noticias pierden su foco y hacen una noticia diciendo que el municipio habría gastado un monto específico en pintar mi auto, no es mi auto, es un auto municipal de la alcaldía” dijo la alcaldesa junto al vehículo, pese a que el medio dejó de forma explícita que se trataba de un auto municipal.

Luego camina y señala: “Este automóvil que dice ‘Urgencias en terreno’, maravilloso, brandeado, es de la antigua gestión, el auto de la alcaldía de la gestión anterior, el que cuando yo asumí ocupé, que era plomo y que fue brandeado y ahora asiste a la comunidad con emergencias en terreno”.

Posteriormente se acercó al vehículo de la polémica que efectivamente es de color dorado: “Y este es el auto de esta gestión, de alcaldía, no mío, porque no es propiedad mío, es un auto municipal que no tiene butacas de cuero, sino que tiene de tela”.

Además agregó que “esto está completamente ajustado a derecho (…) está todo por transparencia de hecho, insisto, no hay nada que no se ajuste a derecho”. Junto con criticar que: “¿Al alcalde anterior le hubiesen cuestionado el color plateado que eligió quizá por qué razón? No lo sé, pero la verdad es que me agota”.

Finalmente aseguró que el auto no fue cambiado por las “malas vibras” que traía el vehículo anterior.