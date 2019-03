Sigrid Alegría desmiente tener mala onda con Jorge Zabaleta 26 marzo

Durante le día de hoy te contamos como en el “Muy Buenos Días” revelaron que durante la grabación de la teleserie “Hippie” en el 2004, Sigrid Alegría y Jorge Zabaleta tuvieron constantes peleas, al nivel que tuvieron que sacar a la actriz del proyecto. Rumor que fue confirmado por Carolina Arregui quien en ese entonces trabajaba en Canal 13.

Sin embargo, rápidamente esta información fue desmentida por la misma Sigrid Alegría, quien en conversación con Intrusos aclaró los rumores: “Yo no salí de Hippie. No… eso no es verdad. No es así. De hecho, si nos ponemos más concretos, casi no tenía escenas con Zabaleta”.

“Nunca existió una pelea con él. El personaje no murió antes y después hice otra teleserie en el canal. Esa es mi verdad” agregó. Además de decir que le parecía un cahuín ordinario.

Y sobre su relación con el actor de Mega, Sigrid aseguró que “nunca hemos tenido una discusión. Hemos trabajado juntos y nos hemos fumado muchos puchos en el patio del canal”.

Aunque la actriz también comentó que existe una situación que pudo haber dado pie para que comenzaran estos comentarios malintencionados, señalando que “esto podría haber rascado una costra porque, 15 años atrás, yo estaba en un programa de radio y me preguntaron por el cambio de canal. Dije que había sido raro, porque nunca me había tocado compartir camarines con alguien de la otra vereda, del otro equipo”.