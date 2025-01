El emotivo discurso de Pancho Saavedra tras ganar el Copihue de Oro: «Fue un año distinto, que cambió nuestras vidas»

Tras salir victorioso a Mejor Programa por Socios por el Mundo, en la edición 2025 de los Copihue de Oro, Pancho Saavedra se mostró muy emocionado por este triunfo.

Acompañado por su dupla en el programa, Jorge Zabaleta, aprovecharon de agradecer a todo su equipo y destacó el difícil año que tuvieron, en gran parte por la muerte de Tony Espadas, que falleció grabando un episodio del programa.

Sobre este premio, mencionó que «Para nosotros este fue un año distinto, que cambió nuestras vidas, el programa es como un hijo para nosotros». Además, Pancho Saavedra destacó que a Zabaleta fue al que se le ocurrió hacer el programa.

«Yo me acuerdo de esa noche en que estábamos conversando y me dijiste ‘vámonos a viajar cuando vuelvan a abrir los aeropuertos y empecemos a recorrer el mundo. Ahí nació todo», recordó el ex animador de Viña.

Por su parte, Jorge Zabaleta mencionó que: «Ha sido un año muy especial y del corazón me nace darle las gracias a nuestro equipo, porque de verdad, yo sé que esto es una frase medio dicha, pero sin ellos esto no habría resultado», comentó el animador en la tarima.

«Estoy súper emocionado», reconoció.

Por último, Jorge Zabaleta, cerró su discurso con “creemos que tenemos un gran programa, un lindo programa, un programa que habla de amistad, de superación. Nos encanta hacer Socios por el mundo y vamos por la cuarta temporada”.

La ceremonia de los Copihue de Oro

esta premiación, que galardona a lo mejor de nuestro país, ya sea en la TV, música y redes sociales, dando la oportunidad a que el público elija a sus favoritos, contó con 17 categorías.

