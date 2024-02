San Valentín con Corazón: Esta es la historia de amor de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda

Febrero es el mes de los enamorados, y de las cosas cursis, por eso su Radio Corazón les traerá una serie de historias de amor protagonizadas por famosas celebridades chilenas.

El día de hoy, y como especial para iniciar este hermoso mes, les contaremos la romántica vida de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, quienes el próximo 27 de mayo cumplirán 24 años de matrimonio. No solo eso, la feliz pareja ya tiene más de 25 años juntos, y pareciese que el amor está lejos de acabarse entre ellos.

El inicio de su historia de amor

Cuando la pareja se conoció, Araneda venía saliendo de un compromiso roto donde le habían hasta devuelto el anillo, mientras que Marcela se encontraba en una relación. Sin embargo, fue la propia presentadora la que confesó haber quedado flechada apenas cruzaron palabras. Aunque rápidamente se frenó, de hecho, ella recuerda que siempre se decía: «Aunque me guste, aunque me encante, porque lo encontraba súper alegre, animoso, optimista, y todo, aunque me guste, no puedo, no es el minuto».

Todo ello lo relató en La Divina Comida, en presencia de su enamorado esposo. La ex Miss Chile añadió que constantemente se repetía «‘Estoy pololeando’. Estaba bien, sí, pololeando, y dije ‘yo creo que con este hombre me voy a casar. Pero no es ahora’», refriéndose a que quería pasar el resto de su vida junto a Rafael Araneda y no con el chiquillo con el que salía.

«Entonces entre esto, que te seguí topando y dices ‘no es el minuto’, después empezó a ser el minuto. Entonces, yo terminé de pololear. Y ahí empezamos a salir», confesó Vacarezza.

En el mismo contexto, Rafa declaró orgulloso que él fue quien se flechó primero.

«La observé primero por los medios, porque ella fue Miss Chile. Encontré que era una mujer súper guapa y jamás pensé que la iba a conocer», reconoció el ahora esposo de la presentadora.

¿Cómo fue su compromiso?

«Me caí de espaldas», declaró Marcela cuando reveló detalles sobre la pedida de mano que le hizo su enamorado.

La presentadora detalló en el programa de «De tú a tú» como fue el romántico y especial momento que vivió junto a Rafa Araneda. Quien le pidió matrimonio de manera sorpresiva, pues ella pensaba que las preparaciones que estaba haciendo el animador eran para la llegada de una nueva mascota a sus vidas.

Ante la pedida de mano, Vacarezza no dudo ni un instante en darle el tan anhelado «sí» a su enamorado. Esto a pesar de que ambos solo se conocían hace tres años, pero que para ellos era más que suficiente, pues sabían que eran el verdadero amor del otro.

Ese amor tan bonito que tiene la pareja les permitió formar un amoroso hogar, lleno de cariño y risas. Se debe recordar que ambos presentadores tienen cuatro hijos juntos, a los cuales adoran con todo su corazón. Estos son Martina, Florencia y Vicente, y el menor de todos, Benjamín, a quien adoptaron en pandemia.

Rafael Araneda, para la revista Hola!, confesó estar enamorado de cada uno de los momentos que pasa con su amada, en especial los momentos en familia que pasan juntos.

«Disfruto cuando la veo en situaciones cotidianas, cuando mis hijas le sacan la ropa del clóset o el secador de pelo. Soy el tipo más feliz del planeta cuando ella ‘sufre’ o se divierte con la cotidianidad», destacó el presentador.