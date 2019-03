La triste razón por la que Mario Sepúlveda debió dejar “Resistiré” por un día 27 marzo

Mario Sepúlveda reveló que está viviendo un duro momento familiar durante el capítulo del martes de “Resistiré”. Mientras participaban del ‘círculo simbólico’, espacio donde los concursantes cuentan aspectos íntimos de su vida, Diana Bolocco le preguntó sobre la noticia que había recibido.

“Hace 30 años llegué a Santiago lleno de sueños. Después de tres meses, conocí a mi esposa, la madre mis hijos. Gracias a ella conocí a una mujer maravillosa, que hizo el papel de mamá conmigo, porque mi madre falleció cuando nací. Lo más lindo que encontré fue que nos unió como matrimonio, porque fuimos papás muy jóvenes, y mi viejita ahí, siempre al lado mío” comenzó el participante del reality.

Posteriormente contó que su suegra había fallecido, y que recientemente se lo habían comunicado. Pero a pesar de lo delicado de la situación, explicó que de todas formas ya estaba preparado para la noticia, pues llevaba tiempo enferma, así que antes de entrar a “Resistiré” logró despedirse de ella.

También contó que le dieron la opción de dejar el encierro por un tiempo para poder estar con su familia. Eso si que para hacerlo, afirmó que no tiene la intención de hacerlo solo.

“La producción me apoyó en el tema de mi viejita, me apoyó con la idea de que me vaya a despedirme de ella (…) mi condición es que la productora vaya, esté conmigo para que yo no coma, para hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. No quiero que piensen que en el trayecto piensen que me vaya a alimentar” aseguró Sepúlveda, quien de inmediato contó con el apoyo de sus compañeros, quienes le dijeron que lo más importante era que apoyara a su esposa.