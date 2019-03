Juran que la visita Luis Miguel a Argentina estuvo llena de drogas y sexo 8 marzo

Como parte de su gira 2019, Luis Miguel visitó Argentina. El cantante mexicano tuvo shows en Buenos Aires y Córdoba, pero más allá de su espectáculo arriba del escenario, son sus supuestos excesos tras las presentaciones los que han dado que hablar.

De acuerdo a medios locales, el Sol de México en su paso por el país trasandino salió todos los días hasta altas horas de la madrugada y en su última noche ese ritmo le pasó la cuenta.

Afirman que Luis Miguel tuvo que ser reanimado por su entorno, ya que sufrió taquicardia y problemas respiratorios, los que son atribuidos a que en su última noche el cóctel habría incluido sexo, drogas y alcohol.

El presentador Mariano Lúdica reveló que Luismi tuvo una noche bien loca donde incluso hizo una orgía: “Todo comienza cuando desaparece su novia Molly. En esa madrugada aparece Karina Jelinek con una amiga, no se si ella participó o no pero esa noche hubo multisexo. Karina me dice que se fue 2 y media de la mañana sin ver a Luis Miguel. A mí me dicen que nunca se la vio salir”.

En algunos medios argentinos detallan que sus cercanos entraron a la habitación y estaba todo inundado y él muy mal. Dicen que el jacuzzi estaba desbordado y que el cantante prácticamente inconsciente, lo que habría retrasado su partida en un día.