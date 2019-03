Julio César Rodríguez se picó con Andrés Caniulef por pelar su entrevista con la ex de Jadue 19 marzo

En una gran polémica se ha vuelto la demanda en Estados Unidos por pensión de alimentos entre Sergio Jadue y María Inés Facuse. Tanto así que los distintos matinales le han dado una amplia cobertura.

Pero todo esto comenzó, luego de que el matinal de CHV “Contigo en la mañana” emitiera una entrevista a Facuse, realizada por Julio César Rodríguez, quien viajó a Miami para conversar en exclusiva con la ex de Jadue.

Y luego de esta entrevista, uno de los más críticos fue el periodista Andrés Caniulef, quien habría criticado la forma en que el equipo del matinal de CHV se habría contactado con la mujer. Por eso Julio César Rodríguez le respondió duramente.

“He escuchado algunos colegas como Andrés Caniulef que se han ido con los tarros y que no cachan nada de Periodismo, porque no cuesta nada Andrés llamarme. Tú tienes mi celular, y yo tengo el tuyo para tener pormenores” comenzó el animador.

De acuerdo a Rodríguez, esta entrevista se venía planeando hace meses para Primer Plano y además que no fue pagada. “Aquí la entrevista no es que María Inés Facuse nos llama para contarnos su triste historia, aquí no nos llaman para cobrar una entrevista. Aquí nosotros nos enteramos por gente, reporteamos, hicimos la tarea periodística y ella estaba trabajando en un local de comida rápida”.

Un molesto Julio César agregó: “No es una cuestión de que yo tenga 10 lucas, aquí hay que valorar el trabajo periodístico y abrir conversación. Nosotros no fuimos por la separación, no fuimos por si Jadue es bueno o malo, por si fue o no infiel, nosotros fuimos a hacer una entrevista porque el nudo dramático era el cambio de vida de una persona”.

Junto con esto hay que recordar que la entrevista se realizó previo a que comenzara el juicio por pensión alimenticia y los rumores de infidelidad.

“Nosotros hicimos la pega periodística, no fue una pirateada (…) la seguimos por meses, no fue por días, o semanas para llegar a un acuerdo económico. Fue cuando ella se empezó a sentir acorralada por el no pago del arriendo, el seguro médico, seguro del auto y ahí nos contactaron, hubo un oportunismo periodístico. No fue nada de que nos llamaran, como lo mismo colegas están dando a entender y eso me molesta” finalizó Rodríguez.