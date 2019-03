Retoño de Sergio Jadue saltó al baile y dice que su madre “miente” y que “le fue infiel” 13 marzo

Luego de que CHV emitiera la entrevista de la ex esposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, donde acusa al ex presidente de la ANFP de violencia intrafamiliar y de no darle dinero para mantener a su familia. Salió Nicolás Jadue -el hijo de la pareja- para defender a su padre de las acusaciones que hizo la mujer en su contra.

Nicolás quien no es hijo biológico de Jadue, pero que fue reconocido por él, relató en una entrevista a Intrusos que “todo empezó porque mi mamá le fue infiel a Sergio. Yo me di cuenta antes que él”.

Sobre este tema el joven comentó “me molesta lo que dice mi madre, porque primero que todo miente”.

También agregó: “Las cosas no pasaron por violencia. Nunca he visto a mi papá ponerle un dedo encima a mi madre” y reveló “me preocupa que diga que ella tiene tres trabajos, que no puede darle de comer a mi hermana, es totalmente mentira”.

Nicolás confesó “Mi hermana vive con mi papá y conmigo 7 días, después se va allá 7 días yo tengo cortada la relación con ella”, además de reconocer que se siente “más que abandonado, traicionado por mi madre”.

El joven aprovechó también de referirse al juicio que Sergio Jadue enfrenta por corrupción en Estados Unidos: “Lo que tengo que decir es que mi padre va a hablar. Va a llegar el momento en que tendrá que hablar, y todos van a saber la verdad”.