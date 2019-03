Hacen bolsa a Edmundo Varas por nuevo corte de Pelo 27 marzo

Edmundo Varas se hizo conocido gracias a su paso por el Dating Show de Canal 13 “Amor Ciego”, del cual resultó ganador. Tras su paso por el encierro, se mantuvo por un tiempo en la televisión, rodeado de polémicas y escándalos que lo tenían en boca de todos los programas de farándula.

Pero al parecer el ex chico reality ya habría dejado ese tiempo atrás, ya que actualmente tiene un nuevo emprendimiento que lo tiene muy emocionado. Dos barberías en las cuales se desempeña como administarador. Es más hace un tiempo atrás señaló que: “Uno puede reinventarse. Yo siempre he tenido la inquietud por los emprendimientos. Algunos me han resultado, otros no, pero el fracaso te lleva a crecer y adquirir experiencia”.

Pero a pesar de estar alejado del mundo de la televisión, de todas formas no esta lejos de los malos comentarios por parte de los usuarios de redes sociales. Y esto quedó demostrado luego que subiera a su cuenta de Instagram una fotografía con su nuevo cambio de look. Rapado a los lados y largo arriba.

También te puede interesar: Edmundo Varas presentó por Instagram a su nueva peor es ná

Ver esta publicación en Instagram Después de un largo dia llegó el momento de descansar. ¡Buenas Noches! Una publicación compartida por Edmundo Varas (@edmundovarasoficial) el 25 de Mar de 2019 a las 7:19 PDT

Rápidamente esta publicación se llenó de comentarios de seguidores que no aprobaron el corte de Edmundo Varas y le recomendaron uno nuevo.