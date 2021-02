«Me motiva a trabajar para los vecinos»: Edmundo Varas habla de su candidatura a concejal Tras el anuncio de su candidatura como concejal, Edmundo Varas recurrió a sus redes sociales para referirse a esto.

Hace algunas semanas te contamos que Edmundo Varas es uno de los últimos famosos en lanzarse a la política, luego de que a través de sus redes sociales anunciara que oficialmente va como candidato a concejal por la comuna de Estación Central, apoyado por RN.

Frente a esto, es que el ex chico reality ha cambiado en el último tiempo el estilo de su cuenta de Instagram para ir más acorde a su nueva carrera en política y ahora compartió un mensaje en el que se refiere a la decisión que lo llevó a esta candidatura.

«Es de conocimiento público que soy candidato a concejal por la comuna de estación central» comenzó escribiendo Edmundo en una publicación en la red social que acompañó con una fotografía en la que aparece luciendo una camisa que deja al descubierto sus tatuajes.

Juntó con lo que agregó: «Decidí ser candidato porque me identifico con las necesidades de la gente, me conecta, inspira y me motiva a trabajar para los vecinos y vecinas, y siento la necesidad de comprometerme al cambio».

«Quiero impulsar hacia el desarrollo de la comuna y deseo ejercer presión para darle prioridad a los temas que tanto afecta la comunidad» señaló Edmundo en la publicación.

Finalmente el ex chico reality afirmó que: «Conozco perfectamente la realidad y entiendo de las familias que hacen grandes esfuerzos para tener una mejor calidad de vida y nuestra labor será representarlos y trabajar para influenciar en ese cambio que tanto necesita la comuna».

Al poco tiempo Edmundo Varas recibió una serie de comentarios por parte de sus seguidores. «Suerte que todo salga muy bien te admiro mucho»; «Éxito Edmundo, que te vaya super»; «yo confío en ti»; «te apoyo 100%» y «Y porque no san ramon?? Lo digo como supuestamente eras de esa comuna» son algunos de los mensajes que recibió.

Aquí te dejamos la publicación de Edmundo Varas sobre su carrera política