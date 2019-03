Estos serían los animadores del Festival de Viña 2020 27 marzo

Hace casi un mes que se terminó el Festival de Viña del Mar bajo la alianza entre Canal 13 y TVN. En esta edición los encargados de estar arriba del escenario más importante de Latinoamérica fueron María Luisa Godoy y Martín Cárcamo. Quienes según el acuerdo entre los canales de televisión estarían solamente por este año, ya que el plan es rotar a los animadores por los años que tengan a cargo el certamen.

Pero al parecer esta decisión quedaría a un lado, luego de que el desempeño de los animadores recibiera una serie de elogios no solo por parte de la prensa, si no que también del público. Tal como lo comentó María Luisa Godoy a La Cuarta: “Hay un montón de gente que me dice ‘me sorprendiste, me tapaste la boca’”.

Además los productores del Festival de Viña, también evaluaron positivamente la participación de ambos, por lo que no descartan su continuidad al mando del espacio.

En entrevista con La Tercera, el productor ejecutivo de TVN, José Antonio Edwards, comentó que: “La evaluación es excelente. Han marcado la diferencia con respecto a lo que se venía haciendo en años anteriores”.

Por otro lado, Pablo Morales, desde Canal 13 aseguró que “toda la gente que hace bien las cosas merece tener nuevas oportunidades (…) Es más, yo creo que, como dupla televisiva, ojalá sigan trabajando, y en un futuro también sigan siendo parte de este festival”.

Y dentro de este contexto, junto con fuentes recopiladas por El Filtrador, la organización del espacio habría decidido mantener a María Luisa Godoy y a Martín Cárcamo como los animadores del Festival de Viña en su edición del 2020.