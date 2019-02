Con más de veinte años de trayectoria Dino Gordillo se paró sobre el escenario de la Quinta Vergara para reencontrarse con el monstruo en Viña 2019. Y aunque su rutina de humor fue prácticamente a lo que estamos acostumbrados a ver durante años, hubo chistes que sacaron ronchas en una actualidad que lucha con la igualdad de género y el respeto hacia la mujer.

Mientras el humorista de cincuenta y nueve años era aplaudido por el público presente, en redes sociales lo hacían pebre por referirse a las chiquillas como fáciles, por sus burlas a las que son más gorditas, poco inteligentes o agraciadas. Tanto así, que Millaray Viera decidió salir en defensa de todas ellas a través de Twitter y referirse a la rutina de Gordillo.

“Chistes sobre violaciones, el acoso, viejas guatonas cremadas, mujeres que se hacen las cuchas cuando salen hasta en el calendario del motel… Pero, ¿es exagerado decir que resulta ofensivo? Parece el mundo al revés”, escribió, dando paso a que miles de usuarios comentaran de vuelta.

no me he reído menos en mi vida #Viña2019

— ome (@aqwertyuiop19) 26 de febrero de 2019