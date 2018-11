Festival de Viña 2019: Confirman el regreso de clásico humorista 30 noviembre

Hace algunas horas la producción del Festival de Viña Del Mar 2019, confirmó al primer humorista que tendrá en su escenario. Se trata de Dino Gordillo, quien estará por séptima vez frente al Monstruo de la Quinta Vergara.

Cabe mencionar que desde el 2010 Dino Guzmán -su verdadero nombre-, no pisaba la tarima de la fiesta musical, pero tras una importante negociación, decidió volver con el humor de la vieja escuela, ese que muchos extrañan pos estos días.

Al mismo tiempo, hay que recordar que el humorista que tiene una trayectoria que data desde los noventa, en alguna ocasión se fue en contra del festival viñamarino, señalando que: “Mientras no me respeten como artista no iré a la Quinta Vergara. En los seis años que fui, nunca me regalaron una entrada, me la negaban. A mi familia le tenía que pagar yo la entrada… El Consejo de Televisión es más falso que no se qué, no vivo para el consejo, hago mi humor y si quiero tirar la talla la tiro”, dijo.

