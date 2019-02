Hijo de Cathy Barriga sacó uñas y dientes para defender a su mamá 13 febrero

La alcaldesa de Maipú Cathy Barriga durante semanas ha sido blanco de críticas por sus iniciativas en la comuna con el excesivo uso de su imagen. La última que generó bastante polémica fue el Tinder masivo que realizará este 14 de febrero –ver más detalles- .

Frente a tanta mala onda que ha recibido, el hijo mayor de la edil, Vicente González Barriga, decidió defender con uñas y dientes a su mamá a través de Instagram. “No digo las cosas por azar, sé lo que ella hace, porque soy su hijo y veo cada día como se esfuerza al máximo por llevar adelante la comuna junto con hacerla feliz”, escribió en una de sus historias.

“Conozco el mundo de la política, no todo es como los medios lo publican, conozco las falencias de las personas que trabajan en ella, y conozco el tipo de maniobras que suelen manejar con tal de llegar al poder. Mi mamá no es así, simplemente no es capaz de llegar al poder de esa manera, y hoy está en su lugar por la convicción y honestidad que tiene”, agregó el brocacochi.

Para finalizar asegurando que: “Gran parte de las personas son incapaces de informarse con la verdad, cayendo en lo que los medios y el amarillismo venden. Por favor, infórmate bien. Si vas a criticar, que sea con fundamentos, y si vas a publicar algo, que sea con responsabilidad”.

Frente a esto la ex chica Mekano compartió en sus historias los dichos de su hijo y escribió que uno en la vida siembra lo que cosecha “y si lo has hecho con amor y dedicación, no será un fruto cualquiera, sino el más apetecido por quienes no le dedicaron tiempo ni cariño a su siembra”.