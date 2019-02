Conoce a la Ex Miss Mundo Argentina que se une a Resistiré 19 febrero

Hace algunas horas les contamos que el refugio donde entrarán los nuevos participantes de Resistiré ya está casi listoca para recibirlos dentro de las próximas semanas -revisa los detalles-. Sin embargo, la producción sigue barajando las cartas para incorpor nuevos y llamativos rostros.

La más reciente en unirse a la lista es Tere Kuster, ex Miss Mundo Argentina que será parte del nuevo reality, donde mostrará sus dotes como boxeadora y bailarina, como lo ha hecho en los últimos videos de los hermanos Power Peralta. “Está 100% confirmada y yo lo supe por la producción, pero no he hablado con ella”, dijo su amigo Suro Solar a Intrusos.

Cabe mencionar que la che de treinta años pololea con su compatriota y ex chico Yingo Gabriel Martina, con quien vive en Chilito hace un par de años.