«Todos me cuidan»: Periodista de Mega confesó cómo ha sido reportear en terreno durante su embarazo

«Tengo varias jefas mujeres y eso ayuda porque conocían de los síntomas. De todas formas, mi idea y así lo supieron ellos desde un inicio, fue reportear hasta el último día. Me tenían que frenar mi ansiedad reportera», bromeó.

La combinación del embarazo y el reporteo en terreno

«Pero todos me cuidan, cuando llego a las pautas, los movileros de otros canales me buscan una silla. Y otras, como una amiga de C13, me llevan siempre una mandarina o alguna cosita pensando en mí. He sido infinitamente regaloneada. Jacinta tiene muchos candidatos a padrinos», concluyó.